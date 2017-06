Diego Maradona a Claudia: “No te hagas la viva porque vas a ir presa”

Así como Claudia Villafañe eligió sentarse en el living de Susana Giménez, Diego Maradona realizó un móvil desde Cuba con Debo Decir, el programa que conduce Luis Novaresio en la pantalla de América, e hizo un contundente descargo.

“Si la Justicia le da la razón, yo soy Chirolita“, lanzó el astro, que estuvo acompañado por Matías Morla, su abogado. Además, les pidió a Dalma y a Gianinna que no tomen partido por su madre. “Lo que me duele es que yo descubro que Claudia metió en el tema a Dalma y a Giannina. No le voy a perdonar nada y va a ir presa. Mis hijas tienen que ser neutrales”

El Diez continúa con su reclamo por siete propiedades que Villafañe compró en EE.UU. “No te hagas la viva porque vas a ir presa“, le advirtió a su ex, y agregó: “Claudia sabe que pierde. Ni sabía cocinar cuando estaba en Paternal. ¿A vos te parece que en 2017, esa Claudia que vino de ese lugar tenga siete departamentos en Miami? No, esa es toda plata de papá”.

Pero Diego también habló de política. “Me parece fantástica la candidatura de Cristina“, dijo y agregó: “A Macri lo veo más de vacaciones que trabajando. Veo una Argentina de rodillas y me pone triste, me duele mucho“,