Destinos de rodaje, una excusa para viajar

Cine, series, anuncios, videoclips... lo que vemos en la pantalla es un gran espectáculo creado para entretener, emocionar y comunicar. Algunas veces, como fondo hay decorados auténticos, pero otras, para representar marcos irreales se buscan escenarios reales, y aunque consigan engañarnos, nada puede superar la belleza o singularidad de las verdaderas localizaciones.

Y es que el boom de los rodajes de los últimos años se ha convertido en la mejor promoción de muchas localidades y pueblos, que han visto como, de la noche a la mañana, se convertían en foco de atención gracias a las grandes producciones. Al final, se trata de una excusa más para viajar y conocer estos lugares.

Canarias es uno de los destinos escogidos para rodar películas como Fast & Furious o Furia de Titanes, la archiconocida serie Juego de Tronos rodó algunas escenas en las Bardenas Reales de Navarra y en Sevilla, entre otros lugares, la ciudad andaluza también ha sido escenario de la saga Star Wars, y El destino de Júpiter rodó escenas en Bilbao... y así una lista interminable.

Y si hablamos de Catalunya, en el 2016, ha sido escenario de 4.040 producciones y se consolida como plató de rodaje, no solo Barcelona, con un 25% de los títulos, sino en todo el territorio.

Sant Feliu de Pallerols, Olot, Les Planes d’Hostoles son algunas de las localidades que aparecen en la película catalana Estiu 1993 de la directora Carla Simón. La Garrotxa es una zona volcánica de gran interés en la que se pueden realizar senderismo entre sus volcanes y preciosos paisajes o ciclismo a través de la antigua ruta del tren.

Olot es su capital, y es una localidad que posee con un gran patrimonio cultural y arquitectónico como el claustro del Carme del s. XVI o la iglesia de San Esteve del s. XVIII, casas nobles como la de los Solà-Morales que pueden verse mientras se camina entre paseos arbolados, además de una deliciosa gastronomía.

Otra muestra es la adaptación del manga de Hirohiko Araki por el director Takashi Milke en la película Jojo’s Bizarre Adventures: Diamond is Unbreakable. Se rodó en el Garraf y el Maresme. Una de las localidades del film es Sitges que simula la ciudad de Morioh.

Un pueblo marinero que, aunque masificado en verano, no ha perdido nada de su encanto. Posee cuatro kilómetros de playa donde tomar el sol y bañarse, además de un hermoso paseo marítimo con los palacetes indianos, y un casco antiguo de callejuelas por las que perderse o simplemente disfrutar de la comida en alguno de sus restaurantes. El ambiente es genial durante todo el año.

La Patagonia se traslada al Pirineo Catalán en la película Nieve Negra, la nieve y del resto del paisaje forman parte integradora del film. Un imponente panorama nevada que se rodó cerca de Andorra y la Seu d’Urgell.

La población de la Seu d’Urgell se encuentra en la frontera del camino a Andorra, y se encuentra enmarcada por dos grandes parques el del Cadí-Moixeró y el del Alt Pirineu en las que hacer senderismo a través de bosques, cascadas y pistas forestales.

La ciudad medieval posee un casco antiguo calles porticadas y viejos caserones que gira en torno la catedral románica de Santa Maria. Además, se pueden ver los restos del antiguo recinto amurallado y otros edificios de gran valor. Es interesante visitar el museo Diocesano y su una valiosa colección de arte religioso.

Una serie coreana, The legend of the Blue Sea, ha utilizado parte de la paisaje del litoral catalán para su escenografía, Girona fue una de las localidades escogidas para rodar algunas escenas de acción.

2.000 años de historia se pueden recorrer a través de la parte antigua de la ciudad a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella el primer recinto romano de la ciudad, allí se encuentra la bella catedral, y el ensanche medieval construido a partir del anterior entre los siglos XI y XV, que se completa con la sugerente judería, o call, los baños árabes, y las bellísimas calles y plazas porticadas, los además de las construcciones novecentistas de Rafael Masó.

También de Girona, pero esta vez las fantásticas vistas de las calas de Begur aparece en el videoclip Rockabye de Clean Bandit. La localidad se encuentra en el corazón del Empordà, el pueblo de Begur y sus playas configuran uno de los lugares más maravillosos de la Costa Brava.

La localidad marinera de Begur está presidida por un castillo medieval, con un casco antiguo lleno de callejuelas y casas bajas construidas por los indianos que hicieron fortuna en cuba, que se mezclan con las antiguas barracas de en las calas y pequeñas playas que lo forman.