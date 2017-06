¿Me voy a morir si lo comí un día después de vencido? ¿Da cáncer? ¿Lo estoy cocinando bien?

Estamos para sacarte todas las dudas, viví tranquilo/a y cociná sin miedo.

1. ¿Me hace muy mal comer/tomar algo vencido?

No te voy a decir que es lo más recomendable, pero no es TAAN grave. La fecha de caducidad de los alimentos indica que, pasado ese día, el producto pierde calidad y valor nutricional. Es probable que no te enfermes si se pasan unos días pero es bueno tener precaución y mirar las fechas de lo que compras y consumís.

2. ¿Dejo la carne descongelando a temperatura ambiente?

NO. Las bacterias en la cocina se duplican cada 20 minutos.

3. ¿Es peligroso comer alimentos en latas abolladas?

Nope, mientras la abolladura no haya perforado la lata y no esté ubicada en las costuras, en la tapa o en la base no es peligroso. Las que sí debes evitar son las latas hinchadas u oxidadas.

4. ¿Durante la cocción se evapora el alcohol?

Mito. Después de un breve hervor permanece el 85% del alcohol. Tras una hora a fuego lento el 25% y luego de tres horas el 5%.

5. ¿Las sobras de alimento deben tirarse después de una semana?

Las sobras de los alimentos cocinados te durarán al menos tres días pero si sabes que no las vas a comer en ese período de tiempo lo mejor es congelarlos.

6. ¿Hay que guardar los huevos en la puerta de la heladera?

Es recomendable no hacerlo. Al estar en la puerta, cada vez que la abres se cambia la temperatura de tus huevos. Es mejor mantenerlos en el envase original y en un estante.

7. ¿Llenar reiteradamente botellas de agua puede ser peligroso para la salud?

Verdad, si no las lavás bien cada cierto tiempo se pueden acumular bacterias perjudiciales para tu salud. Enjuagalas con agua caliente y un cepillo para dejarlas bien limpias antes de usarlas.

8. ¿Conviene dejar enfriar los alimentos antes de refrigerarlos?

Es cierto. Dejá que los alimentos calientes se enfríen antes de guardarlos, porque las cosas calientes suben la temperatura que hay en tu freezer y por ende puedes perder la refrigeración de lo que hay dentro. Además consumís mucho menos energía.

9. ¿El teflón es cancerígeno?

Verdad y mito. El teflón libera gases tóxicos a partir de los 370 grados pero nadie pone la sartén a esa temperatura a la hora de cocinar. Ante la duda puedes descartar las sartenes muy ralladas y ventilar.

10. ¿Agregar aceite al agua evita que la pasta se pegue?

NO. Lo único que vas a conseguir es que tu pasta quede tan resbaladiza que la salsa no se se va a adherir.

11. ¿Es peligroso calentar los tuppers en el microondas?

Falso. La mayoría de los tuppers están hechos para ser calentados en el microondas y el mito de que liberan un producto cancerígeno es falso. Algunos tuppers tienen estos signos para que sepas si se pueden calentar.