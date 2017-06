Claudia Villafañe rompió el silencio con Susana

Esperó que la Justicia hablara, al menos en alguna de las causas que le había iniciado Diego Maradona, y finalmente Claudia Villafañe eligió sentarse en el living de Susana Giménez, en lo que fue el regreso de la diva a la tevé, y contó su versión de los hechos.

La madre de Dalma y Gianinna Maradona habló sobre el sobreseimiento que tuvo por la denuncia de las camisetas y objetos personal que le reclamaba el Diez. “Esas son cosas que estaban en casa. Él se fue y no se las llevó, como no se llevó sus camisas ni nada, está todo en valijas para que lo venga a buscar. Hay cosas que él usó y que me las fue regalando después de cada partido. Están con letra de mi viejo con los números anotados para reconocerlas. Todos me ayudaron a hacer eso, que es fabuloso para Benja (su nieto), a él le encanta venir a ver esas cosas”, contó.

La diva le preguntó a Claudia qué era lo peor que había tenido que pasar en todo este tiempo. “Lo que más me dolió y me hizo llorar fue cuando me dijo que había sido una mala mamá“, sentenció tajante.

Y tampoco faltó el tema de los hijos extra matrimoniales que tuvo el astro mientras estuvo casado con Villafañe. “Sobre Diego Jr. siempre le pregunté y siempre lo negó. Hubiera sido mucho más fácil para todos, más que nada para las chicas. Es distinto saber que tenés un hermano cuando tenes 2 o 3 años a saberlo cuando tenés 30 años“, aseguró.