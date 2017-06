13 ilustraciones que te muestran como sería tener un pulpo de mascota

¿Ocho tentáculos son mejor que cuatro patas?

Tener una mascota implica responsabilidades: darle de comer, que tenga espacio para jugar, sacarla a pasear de ser necesario. ¿Pero qué pasaría si tu mascota es un pulpo? El ilustrador Brian Kesinger se hizo esa misma pregunta y el resultado fue el libro Walking Your Octopus: A Guide to the Domesticated Cephalopod (Paseando tu Pulp: Una Guía para el Cefalópodo Domesticado), donde una chica llamada Victoria adopta a un pequeño pulpo como su mascota. Las ilustraciones son hermosas y acá te mostramos algunas:

1. Elegir una mascota tiene que ser amor a primera vista

2. Puede ser un gran compañero de viajes

3. Si ayuda en el día a día, bienvenido

4. Aunque sea a la hora de la ducha

5. Puede hacer los amigos más inesperados

6. La diversión no diferencia estaciones del año

7. Y puede dar unas cuantas manos en la cocina

8. Incluso puede cocinar por vos

9. Ayudarte cuando estás por salir

10. Y ahuyentar a las malas compañías

11. Los días pueden ser pesados a veces

12. Y a veces las cosas pueden complicarse

13. Pero seguro que va a ser el mejor compañero

¿Lo tendrías de mascota?

Fuente: UPSOCL