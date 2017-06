Los audios que incriminan al "Rey de La Salada"

Tras la detención de Jorge Castillo, el empresario conocido como “El Rey de La Salada", trascendieron audios que dejarían en evidencia el accionar de los grupos mafiosos detrás del negocio de la venta ilegal. El administrador del predio de Ingeniero Budge está acusado de amenazar y extorsionar a puesteros de la feria.

La Cornisa detalló en un informe que uno de los grupos manejados por Jorge Castillo funcionaba como una fuerza de choque para proteger y cobrar extorsiones a los puestos. Otra de las bandas sería la de “Los cucos”, una organización que empezó a trabajar para "el Rey de La Salada" y terminó por independizarse para robar y amenazar a los vecinos que viven alrededor de los complejos.

Según reveló la investigación judicial, el grupo más complejo sería el de Adrián Castillo, sobrino de Jorge Castillo, que junto con barras de varios clubes y otros delincuentes administraban los comercios en la vía pública a través de aprietes, cobros en estacionamientos y robos organizados en el conurbano.

Tres asociaciones ilícitas, cinco asesinatos, cientos de extorsiones a puesteros, robos y violencia barrabrava son algunos de los delitos que se investigan en la causa que ya tiene 22 detenidos por la mafia de La Salada.

En una de las conversaciones Adrián Castillo habla con su abogado detenido, Alfredo Magistrattis, sobre supuestos arreglos que habría hecho otro abogado, Lucio De la Rosa, con el juez de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale. Se trata del magistrado que está a cargo de varias de las causas que se desprendieron de la investigación.

Adrián Castillo (sobrino Jorge Castillo): ¿Viste el otro día cuando llegué de viaje? Me lo encontré a De la Rosa, andaba con un manojo de causas. Aparentemente es el abogado de la banda de delincuentes que está en La Salada.

Alfredo Magistrattis (abogado imputado): Masomenos había escuchado algo. No tenía la certeza, pero seguro.

AC: Andaba con un expediente haciendo alarde de que es íntimo amigo del juez Vitale. Me mostró que me tenían en un par de fotos. Hay una en la que estoy con mi mujer en Cancún y las dos fotos del registro, ¿viste? Cualquiera.

AM: A las causas esas las podés tener en la elevación a juicio o algo por el estilo.

AC: El tipo tiene una carpeta amarilla con todo. Me dijo: “Tengo a los muchachos tuyos”. “¡Qué muchachos!”, le dije. Los pibes esos alquilan puestos, no son muchachos míos.

AM: Deben querer hacer plata o deben estar en alguna de esas, media rara.

AC: El tipo todo el tiempo hacía alarde de que podía dar una mano. Le dije que investiguen todo lo que tengan que investigar porque yo no hago nada de lo que puede hacer toda esa gente que está en la marginalidad y hace un montón de cosas.

AM: Están desesperados y quieren hacer plata porque deben estar todos entongados.

AC: Pero conmigo se equivocan porque, a la primera que veo algo raro, pego un llamado y tengo a todos los medios encima.

AM: El juez debe estar sucio. La otra vez salió en TN puteando al fiscal.

AC: Igual, que investigue lo que quiera investigar.

En otro de las conversaciones Adrián Castillo habla con su lugarteniente, Maxi Pedernera, que está preso y acusado de participar de la banda.

MP: Adri

AC: ¿Están leyendo los audios? ¿Ya escucharon los audios?

MP: No, no

AC: Ah bueno, pero hay que enseñarle a “Chiqui” porque yo le dije que a los ambulantes los vayas a cobrar vos.

AC: Sí

MP: Y “Chiqui” me pregunta que lo cobraba Ana, quiero que vos le expliques que los ambulantes según el cobrador. Ana puede decir una cosa pero yo no quiero que lo cobre más ella. ¿Entendes?

AC: Sí, sí sí, como lo hacíamos antes

MP: Claro. Y después el tema del garaje quiero que se encargue “Chiqui”. Que no toque más plata , ni “Gera” ni nadie que toque plata.

AC: Claro, que tenga él los tickets, todo como lo habíamos hablado

MP: Que él tenga los tickets de él y que no toque nadie plata

AC: Olvidate…

MP: Que no toque nadie plata, al que toque plata lo hechas de una patada en el ort...

AC: Listo, listo

MP: Otra cosa que le dije, en el momento de hacer la cuenta, la hacés vos solo arriba. Él te va a rendir con vos la plata arriba del estacionamiento. Después lo sacas de una patada de ahí. Por eso iba a contar con vos. Y en bono contribución lo mandas a Pablo, y que “Chiqui” lo secunde si surge algún problema.

AC: Listo, listo

MP: Tratá de que sea toda gente nuestra. Andá a Ana y a los pibes andá cortándolos un poquito.

AC: Sí, sí, eso como lo hacían antes, porque le doy al ambulante y bueno. Pero ahora lo hacemos al revés loco, ahora lo cobramos nosotros.

MP: Dale dale

AC: Chau, chau

En una tercera conversación Adrián Castillo le indica a su papá, Hugo Castillo, cómo es el cobro a los puestos ilegales en la vía pública.

AC: El sábado digo: "Bueno, vamos a cambiar todo. Entonces lo pongo a Maxi a alquilar los puestos,y el Gordo estaba cobrando un bono, ¿viste?

HC: Si…

AC: Entonces, le digo: "No Chiqui, necesito alguien de confianza, vos andá a cobrar estacionamiento, Maxi cobra los puestos y Pablito los bonos. En los bonos Chiqui estaba haciendo entre $5.000 y el mejor día $6.000 ¡El domingo hicieron $8.900! ¡A fin de mes! Y mira que siempre la última feria es la más baja

HC: Será que no controlaba…

AC: No, no es que no controlaba. Ayer cobra los bonos y día de semana hacían $600, $500 como mucho ¡Ayer hicieron $1.200!

HC: Ah, se quedaba con una parte..

AC: ¿Entendés?

HC: ¿Vos crees que se quedaba?

AC: ¡Se hacía el boludo!

HC: ¿Y vos? ¿Qué decía cuando había esa diferencia?

AC: No no, pero yo no le dije nada de eso. Saltó solo ¿Viste las comederas? Las “Bolitas” que andan con los carros vendiendo? Bueno, ellos le cobraban el “Ambulante”

HC: Sí..

AC: Agarra y le dice: "Bah, le van a cobrar. No no no, yo le pago los lunes al gordito"

HC: Ah… Mira!!!

Fuente: TN