"Estamos destruidos pero no podemos decaer porque hay que contener a los familiares"

El intendente de San Rafael, Emir Félix, manifestó su pesar tras el accidente ocurrido en departamento el domingo, que enlutó a todo el país y que hasta el momento registró 15 víctimas fatales.

"Estamos destruidos, pero ahora no podemos decaer porque estamos recepcionando a los familiares", manifestó el jefe comunal, que señaló que las 18 personas que fueron dadas de alta están siendo alojadas en el albergue municipal.

El intendente informó que están recibiendo a todos los familiares de las víctimas y que además se les está brindando la asistencia terapéutica necesaria en cada caso.

"No tenemos antecedentes de una tragedia como esta", añadió Félix. Sobre la causa del siniestro prefirió no realizar declaraciones hasta tanto no esté el resultado oficial de los peritajes.