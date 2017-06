Maradona atacó a Villafañe: "Es una ladrona"

El ex futbolista brindó una entrevista desde Cuba antes de que su ex mujer, Claudia Villaafañe participara del programa de Susana Giménez.

El Diez apareció acompañado de su abogado, Matías Morla, y opinó sobre su situación personal: "No le tengo que pedir disculpas a nadie porque Claudia es una ladrona".

Luego de que su ex mujer fuera sobreseída en la causa que le había iniciado el ex futbolista por supuestas irregularidades en la división de bienes gananciales, ahora Maradona la acusa de comprar siete propiedades en Miami con dinero suyo. "¿A vos te parece que esa Claudia que salió de Paternal tenga siete departamentos en Miami? No. esa es toda plata de papá. Que se cuide porque no descarto que Claudia vaya presa", dijo. Y agregó, irónico: "Si la Justicia le da la razón a Claudia, yo soy Chirolita. Claudia se agarra de un palo prendido, una brasa, porque sabe que pierde en todos los lugares".

"Le presté U$S 900 mil, no solo no me la devolvió, me la mandó a Suiza". Por momentos, Maradona le habló directamente a Villafañe: "Vos estás peleando para enriquecerte. Te voy a ganar en todos lados y no te hagas la viva porque podés ir presa".

