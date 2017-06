Mono de Kapanga: “Andrea está aprendiendo a estar sobria”

Martín Fabio, más conocido como “El Mono” de Kapanga, se refirió a su relación con Andrea Rincón, la cual blanqueó en la noche de los Martín Fierro.

“Yo también tengo un pasado medio picante, medio difícil, y la veo a ella hace unos meses, menos de un año, que está aprendiendo a estar sobria, y se está acostumbrando, y es muy difícil”, dijo en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y agregó: “Está aprendiendo a sentir todo, y siente todo muy a flor de piel porque antes se anestesiaba”.

“Ella (Andrea) a veces no asimila que está en una etapa nueva, que es lo que soñó siempre. Me cuenta todo lo que le pasa, y ya le tenía cariño desde antes de conocerla, cuando la veía en la tele, cuando veía que la perseguían y que nadie la ayudaba porque tenía un problema”, confesó. Al tiempo que destacó que “ahora que la conozco personalmente, tengo ganas de acompañarla, de ayudarla”.

“Nunca imaginé que esto me iba a pasar en la vida, salí de una relación muy larga, con un hijo de 15 años, con una ex, con una nueva compañera ahora”, admitió durante el ciclo radial Agarrate Catalina.

En cuanto a su nueva pareja, resaltó que “Andrea pudo salir de su perfil de mostrar el culo y las tetas, y de que sea su cuerpo el que vende, para poder lograr lo que quiere desde chiquita que es ser actriz, y en su primer trabajo gana el premio revelación. Ya está jugando en la A, y está mucho más madura, con esto no la van a llamar más para mostrar el culo”, destacó en nota con Catalina Dlugi.

Rincón, que ganó el Martín Fierro Revelación, blanqueó su relación con el músico la misma noche de la gala, cuando antes de subir al escenario a recibir su premio le estampó un flor de beso.

Acerca de esa noche, El Mono reveló que “a mi lo que me salió decirle era que la acompañe un compañero de su elenco, que se lo merecía más que esté yo porque no habían invitado a todos los compañeros”. “Pero la llevé y la ví muy nerviosa, y si yo estoy con alguien y ese alguien me necesita yo voy a estar”, afirmó, e indicó que “de todos los discursos que ví esa noche me pareció el más sincero el de Andrea”.

Por último admitió que “yo no estoy acostumbrado a este medio, no soy de ese palo, ni ví La Leona, ni miro tele, la verdad que no me puedo acostumbrar”.