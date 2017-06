PASO: quiénes ganaron y quiénes perdieron tras el armado de las listas

El Gobernador Alfredo Cornejo estaba totalmente consciente que al distribuir los espacios políticos en las listas en su mayor medida al radicalismo y Pro, esto haría que no todos quedaran conformes. Esa fue la sensación que tuvieron algunos aliados, que hasta último momento del sábado esperaban la posibilidad de tener una representación para la Legislatura Provincial. El Frente Renovador y Libres del Sur no presentaron precandidatos para la Cámara de Diputados en la Nación, aunque el intendente Jorge Difonso, sí logró colocar un legislador de su distrito.

Dentro del frente "Somos Mendoza", cuyo partido mayoritario es el peronismo, también hubo sorpresas y puede haber fisuras en el Senado, con la aparición del espacio Encuentro por Mendoza, donde la senadora María José Ubaldini encabeza la lista de una expresión que va por fuera del justicialismo.

Los ganadores de este armado electoral, fueron el radicalismo y el Pro, que lograron una fuerte presencia en las listas. Por detrás quedaron el resto de los partidos que integran el frente Cambia Mendoza.

"Creo que hubo una muy fuerte presión del presidente Macri en todo esto y me parece que Cornejo está perdiendo autonomía", disparó Cousinet.

Las secuelas de estas decisiones ya son evidentes y algunos ya manifestaron su malestar como lo hizo la diputada nacional Graciela Cousinet, (Libres del Sur) al ser consultada por este medio.

Graciela Cousinet tenía los avales para seguir, pero no se presentaron listas por faltar candidatos a la Legislatura.



"A título personal debo decir que me siento muy decepcionada, porque estaba convencida de que todos los partidos que integramos el Cambia Mendoza debíamos estar reflejados en las listas, como no fue así para nosotros, decidimos no participar esta vez. Creo que hubo una muy fuerte presión del presidente Macri en todo esto y me parece que Cornejo está perdiendo autonomía", disparó la ex decana de Ciencias Políticas.

La dirigente de Libres del Sur confió que hasta las 20 de este sábado, aguardaron el llamado del gobernador para llegar a un acuerdo y llevar a referentes de ese partido, "pero finalmente no podíamos ir con candidatos nacionales, sin tener diputados provinciales".

"Nosotros seguimos siendo Cambia Mendoza y por eso, vamos a hacer campaña por los candidatos provinciales", aseguró Pereyra.

Cousinet explicó que a esa altura de los acontecimientos y cuando Cornejo ya había hecho público en conferencia prensa las listas, "yo había decidido no presentarme".

Jorge Difonso y Guillermo Pereyra, referentes del Frente Renovador.



Desde el Frente Renovador, el viernes por la noche el intendente Jorge Difonso había declinado su precandidatura a diputado nacional para finalizar su gestión en San Carlos. Por lo que Cousinet volvió a ser una candidata muy valorada para encabezar la lista. Actualmente es diputada nacional y termina su mandato el próximo año.

"Como no encontramos un candidato que realmente traccionara, preferimos no presentarnos para el tramo de lo nacional. Nosotros seguimos siendo Cambia Mendoza y por eso, vamos a hacer campaña por los candidatos provinciales", dijo Guillermo Pereyra.

Y aclaró, "nosotros nunca le pedimos a Cornejo lugares en las listas, somos un espacio que nacimos para promover la presidencia de Sergio Massa y ese es nuestro principal objetivo".

El intendente sancarlino logró ubicar a Mauricio Benegas en las listas provinciales, como tercer candidato en representación a su departamento.

Los que ganaron

Los espacios políticos que se animaron a presentarse por fuera de las grandes estructuras partidarias o con una lista distinta, sin dudas fueron los ganadores.

Juan Jofré concejal de San Carlos de la rama del kirchnerismo logró un gran protagonismo para estas elecciones, quedando en primer lugar en las lista "Unidad Ciudadana para Tener Futuro". Hasta el momento el joven de 34 años, sólo tenía trascendencia en su comuna, pero ahora logró un lugar de reconocimiento entre sus pares, referentes de peso como lo son Guillermo Carmona, Anabel Fernández Sagasti, Lucas Illardo y Alejandro Abraham.

Por su parte, María José Ubaldini, que actualmente ocupa una banca del peronismo en el senado provincial, podría separarse y crear un bloque propio ahora el de "Encuentro por Mendoza".

De esta manera ya se dio inicio a la campaña política en la que se plesbicitarán las gestiones provinciales y locales de cada departamento.