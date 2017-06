Libres del Sur se fue del frente 1País en Buenos Aires

Momentos antes del vencimiento oficial para la presentación de listas, el frente 1País, liderado por Segio Masa y Margarita Stolbizer, perdió a uno de sus integrantes: Libres del Sur decidió alejarse en desacuerdo con el lugar que le fue ofrecido a sus precandidatos.

Victoria Donda, la referente con mayor popularidad de ese espacio, explicó a Infobae que "por un lado hubo inequidad entre las fuerzas políticas que son parte del frente y, por el otro, faltó amplitud, porque los armadores priorizaron a la fuerza propia".

En esa línea, Donda reveló que Libres del Sur esperaba que Jorge "Huevo" Ceballos, secretario general de Libres del Sur y dirigente de La Matanza, ocupara un lugar entre los seis primeros puestos de la lista a diputados nacionales. "El undécimo lugar era inaceptable", aseguró.

No obstante, la alianza se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires. "Yo voy a hacer campaña por el frente que construimos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia no soy parte", adelantó la diputada, quien también dijo que no pudo hablar personalmente con Massa sobre la cuestión.

En la Ciudad, el frente 1País, llevará como primer candidato a diputado nacional al economista Matías Tombolini, a la experta en seguridad Florencia Arietto y a Raquel Vivanco, coordinadora nacional de MuMaLa. En tanto, Sergio Abrevaya, del GEN porteño, será el primero en la boleta de legisladores, seguido de Laura Velasco y Javier Gentili.