Scioli, quinto en la lista de candidatos a diputados nacionales

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a presidente, Daniel Scioli será candidato a diputado nacional. El ex funcionario irá quinto en la lista de Unidad Ciudadana, el frente que lidera la ex presidente Cristina Kirchner.

La nómina de aspirantes a la Cámara Baja será encabezada por la economista Fernanda Vallejos. Estará secundada por el ex titular del Conicet, Roberto Salvarezza. El tercer lugar quedó para el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el cuarto para la gremialista de judiciales Vanesa Siley.