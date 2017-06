Video: Jimena Barón estalló contra Delpo porque la dejó sola

Si hay algo característico de Jimena Barón es su sentido del humor para tomarse las cosas, pero tal como aclaró la misma actriz, no siempre sus días son así y hoy fue uno de esos. “Bueno, estoy como haciendo catarsis por acá”, comenzó en su video de Instagram Stories.

Al parecer Jimena Barón estaba de malhumor, Juan Martín Del Potro no tenía ganas de aguantarla y se fue de la casa junto al hijo de la actriz. “Hola, estoy comiendo pechuga de pollo y calabaza. Estoy sola, se fue mi novio con mi hijo porque parece que hoy estoy insoportable”, confesó.

“Y decís, ‘bueno, tengo un día jodido’, ¿ok? No tengo un buen día, que no suele pasar. ¿Te vas? ¿Agarrás al pibe y te vas? ¿Y me dejás acá con la calabaza? ¡No queremos estar solas con nuestro mal humor! La mujer quiere compartir el mal humor, quiere que te inundes de esta mierda que yo siento”, agregó Jimena Barón.