Los Pumas vencieron a Georgia y cerraron un mes con altibajos

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, venció hoy al de Georgia por 45 a 29 en el cierre de la ventana internacional de junio que, pese a la amplia victoria de esta tarde, dejó un saldo negativo para el representativo nacional.

Ante más de 20.000 espectadores que poblaron el estadio 23 de Agosto, el equipo orientado por Daniel Hourcade fue claramente superior a su rival, sobre todo a partir de los diez minutos finales de la etapa inicial. Ramiro Moyano, autor de tres tries, fue la figura del equipo argentino en el que también cumplieron una buena labor Guido Petti y Pablo Matera. Pero la amplia victoria no hace olvidar la sensación amarga que dejaron las dos derrotas con Inglaterra en San Juan y Santa Fe.

Síntesis

Argentina: Joaquín Tuculet; Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de La Fuente, Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez, Martín Landajo; Leonardo Senatore, Rodrigo Báez, Tomás Lezana; Matías Alemanno, Guido Petti; Enrique Pieretto, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Daniel Hourcade.

Ingresaron: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Ramiro Herrera, Pablo Matera, Benjamín Macome, Gonzalo Bertranou, Santiago González Iglesias y Germán Schulz.



Georgia: Merab Kvirikashvili; Tamaz Mchedlidze, Davit Kacharava, Merab Sharikadze, Alexander Todua; Lasha Khmaladze, Vasil Lobhanidze; Lasha Lomidze, Viktor Kolelishvili, Otari Giorgadze; Konstantine Mikautadze, Giorgi Nemsadze; Soso Bekoshvili, Jaba Bregavadze y Mikheil Nariashvili. Entrenador: Milton Haig.

Ingresaron: Shalva Mamukashvili, Tornike Mataradze, Anton Peikrishvili, Giorgi Chkaidze, Giorgi Tsutskiridze, Giorgi Begadze, Lasha Malaguradze e Ioseb Matiashvili.

Tantos: en el primer tiempo, 3m y 15m penales de Sánchez (A); 20m penal de Kvirikashvili (G); 24m y 26m penales de Sánchez (A); 33m try de Creevy convertido por Sánchez (A); 36m try de Tuculet convertido por Sánchez (A); 39m try de Kacharava (G). Segundo tiempo: 3m try de Moyano convertido por Sánchez (A); 11m try penal (G); 12m y 15m tries de Moyano, el primero convertido por Sánchez (A); 27m try de Matiashvili convertido por él mismo (G); 38m try de Mamukashvili convertido por Matiashvili (G).

Amonestados: en el primer tiempo, 20m Moyano (A); 33m Nemsadze (G).

Árbitro: Luke Pearce, Inglaterra.

Estadio: 23 de Agosto, Jujuy.