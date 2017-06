River se enfrentará a Guaraní el próximo 4 de julio por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, según el símbolo paraguayo José Luis Félix Chilavert, el equipo de Marcelo Gallardo debería ser descalificado por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.

"Nos quieren pasar por tontos. River debería estar eliminado de la Copa Libertadores", disparó Chila, en charla con Radio Mitre, y agregó: "Nosotros ganamos todo con Vélez recorriendo América y no necesitábamos tomar ninguna pastilla".

En la misma línea, el ídolo del Fortín indicó que el club paraguayo reclamará ante la Conmebol: "No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar. No tengo duda que si era otro equipo lo eliminaban de la Copa. Guaraní va a pedir la eliminación de River, con justa razón".

"Hay un vínculo muy estrecho entre River y Conmebol. Es verdad que D'Onofrio maneja la Conmebol, donde sigue la corrupción. Rodolfo le sirvió a Domínguez para enemistarse con Angelici y después Domínguez puso a D'Onofrio en FIFA", disparó Chilavert acerca del presidente de River, y preguntó "¿Quién fue el primero en llegar a la Conmebol después del gas pimienta? River...".