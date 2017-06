"En La Salada había protección política del más alto nivel"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este sábado que en la feria La Salada se cometían delitos "a la vista de todos", por lo que aseguró que no eran advertidos por el Estado porque "había una protección política del más alto nivel" durante el kirchnerismo.

Para la funcionaria, en esta feria de la localidad lomense de Ingeniero Budge "los dueños de la calle tenían una categoría de modelos por el gobierno anterior" y concluyó que "esto de convertir en modelo lo que está al margen de la ley es toda una ideología".

Tras la detención de Jorge Castillo, uno de los administradores de la feria, Bullrich también sostuvo que los allanamientos que realizaron durante toda la semana en el lugar no tiene como objetivo "que la gente no trabaje, sino que haya trabajo en el marco de la legalidad, que paguen sus impuestos".



Para Bullrich, "si tenemos cortes de ruta todos los días y las personas que invierten no pueden llegar a la fábrica, tenemos ausentismo, si los maestros paran todos los días y no podemos tener clases, no podemos tener educación, si todo el país está trabado por esta lógica, el país no funciona".

La ministra de Seguridad también apuntó contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, al destacar que "en la Provincia el rol del procurador (Julio Conte Grand) es estratégico" y se advierte en "cómo ha tomado ritmo la calidad y la cantidad de investigaciones en la provincia de Buenos Aires".

"El rol del fiscal es fundamental, a nivel nacional todavía hay otro código", sentenció en declaraciones a radio Belgrano, donde también resaltó el "compromiso" de las fuerzas de seguridad en este procedimiento.

Sin embargo, apuntó que ese compromiso "primero tiene que ser político" porque "si las fuerzas de seguridad ven que los políticos están más pensando en el bolsito de plata que en lo que van a hacer por el país, no son ejemplo".

Bullrich insistió en que en La Salada "conviven un montón de delitos: el de la extorsión, el de la asociación ilícita, el de la trata de personas" y "el de la economía ilegal, que lo que hace es destruir cualquier tipo de comercio que intenta trabajar de forma legal".

La funcionaria aseveró que en la feria se encontraron "con una metodología de una ley paralela", pero enfatizó que "el Estado es el que debe regular lo que se puede y lo que no se puede hacer".

"Hay una plena convicción de dar una lucha frontal contra las mafias que hicieron en la Argentina de la ilegalidad una forma de vida", sentenció la ministra, quien contó que "hay un montón de testimonios que empiezan a decir 'a mí me extorsionaban', 'a mí me apretaban', 'a mí presionaban'".

En este sentido, Bullrich expuso que en La Salada "los delitos se cometen a la vista de todos y que no es clandestino, tenía una protección política del más alto nivel".

Asimismo, subrayó que "hay un montón de focos en los que nosotros estamos dando luchas contra mafias instaladas que creían que eran las dueñas del territorio, de la vida y de la propiedad de los argentinos".

En cuanto al futuro de los puesteros, indicó que la gobernadora María Eugenia Vidal "ya conformó su equipo de trabajo" con el que "están buscando salida" para los trabajadores, con la experiencia "de lo que hizo (Horacio) Rodríguez Larreta en la Ciudad".

La funcionaria no descartó que parte de los puesteros sea reubicado en el Mercado Central, que se encuentra en la localidad bonaerense de Tapiales.