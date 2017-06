Stolbizer dijo que con seguridad estará en la lista de senadores

La jefa del GEN, Margarita Stolbizer, advirtió este sábado que "con seguridad" integrará la "lista de senadores" de Un País por la provincia de Buenos Aires, al tiempo que remarcó que su aliado Sergio Massa "no necesita una definición" de la ex presidenta Cristina Fernández para "demostrar que se jugará ahora como se jugó todas las veces".

"Con seguridad voy a estar en la lista de senadores, esto no es un acuerdo para asegurarse el sillón", anticipó Stolbizer y admitió: "Podría haber ido en la lista de diputados y quedarme cuatro años más ahí, pero no es mi intención".

Al respecto, la legisladora dijo estar "haciendo una apuesta en un proyecto a futuro", por lo que "no le interesa asegurarase un lugar" sino "dar la demostración de que jugamos a ganador".



Por otro lado, subrayó que Massa "no está especulando para ver si Cristina es o no es" candidata, al resaltar: "A nosotros no nos modifica de niguna manera nuestra estratergia".

"Massa no necesita una definición de Cristina para demostrar que se jugará ahora como se jugó todas las veces, y va a hacer igual ahora", indicó en declaraciones a radio Nacional.

Por eso, Stolbizer planteó que su "idea" es que Massa "debería jugar en el lugar más importante de la lista, que es encabezándola en el primer lugar de senador. Por lo menos, es lo que a mí me gustaría y es lo que siempre demostró, pero él va a tomar la decisión", concluyó.