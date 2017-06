Randazzo se reunió con CFK pero no llegaron a un acuerdo

El ex ministro del Interior del kirchnerismo, Florencio Randazzo, se reunió con la ex presidente Cristina Fernández, a quien le ratificó su decisión de postularse a senador en las primarias del PJ y le reprochó su "falta de autocrítica" por irse del partido y volver a cometer los errores de 2015 cuando armó sola las listas de candidatos.

Así lo revelaron a DyN allegados a Randazzo al señalar que la reunión se concretó el viernes por la noche a pedido de la ex presidenta y remarcaron que durante la conversación ambos coincidieron en realizar una "dura crítica" a la gestión de Mauricio Macri.

En ese marco, Randazzo le confirmó a Fernández que va a "cumplir con su palabra" y postularse a "candidato a senador" porque, insistió, "no se trata de cargos".



Al parecer, el ex ministro le advirtió a la ex presidente que se estaría cometiendo "el mismo error que en 2015", cuando solo ella definió candidaturas y no le permitió presentarse a una interna por la candidatura presidencial con Daniel Scioli.

"No hay autocrítica ni reflexión sobre los errores del pasado", señalaron los voceros del randazzismo al resumir los alcances del encuentro.

En ese marco, afirmaron que Randazzo le advirtió que "sería un gesto de debilidad exponerse a una derrota" contra los candidatos de Cambiemos que incluirían a la normalizadora del SOMU Gladys González y que él creía "necesario un cambio generacional" en la dirigencia.

Y, señalaron que para el ex ministro era también un error polarizar entre Macri y Fernández, así como que la ex presidenta se haya ido del peronismo, porque el voto anti-Macri debería haberse unido en una gran primaria.

De acuerdo con los voceros, la ex presidente le habría ofrecido a Randazzo acompañarla en la fórmula o ser primer diputado en la lista de su espacio por la provincia de Buenos Aires.