Video: el desconsolado llanto de Yanina Latorre en el Bailando

Yanina Latorre no pudo contener las lágrimas durante la gala de cumbia pop de este viernes en el Bailando. La panelista de Los Ángeles de la Mañana, rompió en llanto con las emotivas devoluciones que le brindaron Moria Casán y Marcelo Polino, quienes la apoyaron en el duro momento que atraviesa tras el escándalo que involucra a su marido, Diego Latorre, y Natacha Jaitt.

Antes de realizar su performance de cumbia pop, consultada por Marcelo Tinelli, Yanina dijo: “Estoy en un momento difícil. No sabe, no contesta. No es la muerte de nadie, hay cosas peores. No quiero que me tengan pena. Yo lo quiero a Diego, pero hace dos semanas soy un ser de luz.”

Y agregó: “Con Diego estamos armónicamente en la casa. Estoy tranquila. Es difícil, tengo dos hijos, pero no los quiero exponer. No compartimos la cama con él, pero bueno, el tiempo acomoda todo. La familia está bien, pero pareja no hay“.

Sin embargo, la angustia de Yanina salió a relucir con las palabras que Moria dijo tras su performance.

“Tengo que agradecerle a Yanina Latorre que la primera nota para vomitar todo lo que le estaba pasando me la dio a mí en la radio. No puedo dar consejos ni sugerencias, pero una vez que me reuní después de mucha bronca le pregunté a la persona con la que habíamos estado muchos años ¿en qué nos equivocamos?“, dijo Moria, y agregó: “Si te sirve de algo esa pregunta, hacésela… cuando se te pase todo”.

Segundos después, la palabra de Marcelo Polino la hizo quebrar completamente. “Para mí es bastante complicado evaluarte porque sos mi compañera, porque conozco tu intimidad. A los que trabajamos de ‘lengua larga’, nos caen más. Sé cuánto querés a tus hijos y cuánto los proteges. Vos no hiciste nada y no tenés que explicarle nada a nadie. Son otros los que tienen que dar la cara. Nosotros tenemos que acompañarte a transitar este momento de mucho dolor. Sos una mujer íntegra que ama a su familia”, dijo el jurado.

Luego, Polino reveló un momento de la intimidad de Yanina que pocos conocían: “Voy a contar esto porque la gente no lo sabe: cuando Diego Latorre volvió de un viaje por Europa con tu hijo, me dijiste: ‘¡Ay, volvió, lo extrañé tanto! Amo tanto a mi marido’, y eso la gente lo tiene que saber. Tranquila porque estás haciendo las cosas bien”, cerró Polino.

“Gracias por las palabras de todos, ya voy a estar mejor”, completó Yanina.