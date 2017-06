Las emotivas declaraciones de Brian, de “El Marginal”

El actor Brian Buley, quien se convirtió en una de las figuras de la ficción El Marginal, estuvo en Intrusos y emocionó a todos con su historia de vida.

“Nunca me sentí discriminado. Siempre me sentí como una persona normal. El problema que tengo es que soy bajito, pero estoy preparado para hacer el trabajo de cualquier adulto“, dijo el actor de 22 años al ser consultado por si la gente lo trataba diferente por su baja estatura.

Por otro lado, Brian habló de las dificultades que debe afrontar por su condición. “A veces me pasa que no hay colectivos que estén aptos para cualquier tipo de personas. Por ejemplo, cuando subo al colectivo, lo hago arrodillado. Y si no, a veces, pido ayuda. Pero también me pasó discutir por el tema del asiento”.

“Ahora lo gente me está tomando un poco más de cariño. Antes, a nadie le importaba por el tema de mi estatura. Ahora me ven de otra manera”, aseveró.

También contó que su sueño es vivir de la actuación. Por ahora, se divide entre la ficción y el mayorista donde trabaja esporádicamente para poder ayudar a su familia. “Me la rebusco en el mayorista donde trabajo cargándoles las cosas a la gente y esperando a que alguien me dé una ayuda. Y con eso, me lo guardo en los bolsillos y ayudo en mi casa. Eso es parte de mi vida. Por eso quiero ser alguien el día de mañana. Y que esto me sirva para trabajar de lo que a mí me gusta, que es actuar y nada más. Tener lo mío, mi casa, no pedirle nada a nadie. Ojalá que me sirva”, explicó entre lágrimas.

Sobre su presente actoral, manifestó: “Tomé mucho coraje y tenía fe que lo iba a poder llegar a lograr. Si un papel es difícil lo leo las veces que sea, me voy a meter en el personaje hasta sacarlo. Soy capaz de hacerlo”.

Por último, al preguntarle por su relación con la familia Ortega y con Sebastián, director de la ficción, que además decidió regalarle una de las estatuillas que ganó El Marginal, dijo: “Luisito (Ortega) me tomó cariño, como el que me tomó el señor Ramón Ortega o Sebastián. Conmigo son un pan de Dios. Me tomaron como uno más de la familia. Cuando hacen fiestas a fin de año, Navidad, siempre se ocupan de mandarme un mensaje o me dicen que pase las Fiestas con ellos. Me tratan como un hijo más, como un hermano más, como un nieto más”, cerró.