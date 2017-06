Rihanna encaró a Mauricio Macri por la educación

Rihanna sorprendió esta tarde al publicar un tuit mencionando a Mauricio Macri. La diva barbadense forma parte de Global Partnership for Education, un fondo global dedicado exclusivamente a la educación en países en desarrollo. Por este motivo, la artista acudió al Presidente argentino.

Establecida en 2002 , GPE es uno de los mayores financiadores de la educación básica en los países de bajos ingresos. Reúne a los países en desarrollo, donantes, organizaciones internacionales, sociedades civiles, organizaciones de docentes, el sector privado y fundaciones.

La alianza ha adoptado como visión el nuevo Objetivo Global para la Educación, que pide una educación inclusiva y equitativa de calidad para todos en 2030. GPE 2020, el plan estratégico de GPE para los próximos cinco años, convierte esta visión en metas y objetivos realizables.

.@rihanna went to Malawi this year to show how a successful GPE Replenishment can #ShapetheFuture for millions. #FundEducation pic.twitter.com/U5jQPgrd9m

— Global Partnership (@GPforEducation) 7 de junio de 2017