Un hombre duplicó el tamaño de su pene en 9 meses

Un hombre de 34 años logró duplicar el tamaño de su pene en un tratamiento de 9 meses en Pakistán. Lo hizo mediante inyecciones de tetosterona. Necesitó tratarse porque su cuerpo no producía la cantidad suficiente de la hormona y su miembro no se había desarrollado normalmente.

El paciente buscó ayuda en un hospital de Karachi porque no le crecía vello ni en la barba, axilas o zonas íntimas. Además, no tenía muchas erecciones, su miembro medía tan solo cinco centímetros y sus testículos no eran ni la mitad de los de un hombre de su edad.

Los análisis determinaron que sus niveles de tetosterona eran de 55,99 nanogramos por decilitro y los niveles de un hombre promedio son entre 270-1.070. Para solucionarlo, le administraron inyecciones de esta hormona durante 9 meses y al final del tratamiento la longitud de los testículos se duplicó y su pene llegó a medir 9,5 centímetros.