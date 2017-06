Video: el gol del ascenso uruguayo que se hizo viral

Javier Calle recibió la pelota y anotó un muy lindo gol que ponía el 2-0 para el Torque frente a Huracán del Paso de la Arena. Un gol que solo unos pocos vieron, quienes estaban en la tribuna del Viera. Unos pocos que en las últimas horas se convirtieron en muchos gracias a la viralización del video.



Todo el que lo vio se sorprendió y lo compartió entre sus amigos y en sus redes sociales. Torque se convirtió en una tendencia y el tanto comenzó a estar en varios portales.



De todas maneras, los quince toques y la gran definición del colombiano no sorprendieron al entrenador Paulo Pezzolano ya que "es prueba del trabajo y ya hemos tenido algunos parecidos. Lo que pasa es que este fue muy bueno. Comenzamos adelante y la tocamos para atrás, incluso la tocó Mathías (Cubero, el arquero), la giramos por el medio, vuelve a girarse por adelante y termina en gol. Habíamos hecho no con tanta tenencia de pelota, pero con la misma idea".



"En el momento vi que había sido un buen gol. Vimos que en la jugada la movimos de un lado para el otro por abajo y se vio que fue bueno pero no tan bueno como la repetición en el video", afirmó el entrenador.



El resultado se terminó cerrando por 3-1, pero en el recuerdo quedará el gran tanto del jugador colombiano que hizo delirar a los hinchas presentes y que fue el deleite de todos los que le gustan el buen fútbol.