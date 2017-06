Video: "No nos confundamos, yo soy bien Bostero"

Agustín Orion fue presentado como uno de los refuerzos estrella que llegaron al Colo Colo. Y en su primera conferencia, el experimentado arquero tuvo un curioso cruce con un periodista que no tenía muy claro en qué clubes había jugado el ex-Racing.

El periodista chileno señaló a River como uno de los equipos en los que había jugado Orion. Y el ex-Boca no tardó ni un segundo en frenarlo y, entre sonrisas, aclararle: "No, no, no, River no. No nos confundamos, yo soy bien bostero. Así que no me confundas con eso".