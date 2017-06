Fin del estereotipo: una madre y sus hijos, unidos por la albañilería

La historia de hoy tiene como protagonista a Ana María, una mujer que reside en Santa Rosa y que durante 13 años se desempeñó como albañil, oficio que también ejercen cuatro de sus seis hijos.

La necesidad económica y las ganas de progresar fueron las que hicieron que Ana aprendiera a realizar este trabajo que, si bien es ejercido por hombres, no quita la posibillidad de romper con los estereotipos.

Ana, en uno de los emprendimientos realizados

“De chica me desempeñé en trabajos muy complicados, esos que demandan fuerza y sacrificio. Ya me acostumbré a eso, por lo que trabajar de albañil fue un desafío, por todo lo que implica, pero no algo imposible”, dijo Ana María a El Sol.

Una mujer sin prejuicios

Ana hoy tiene 70 años, ya está jubilada y disfruta de su hogar. Pero no olvida de sus logros, alcanzados con mucho sacrificio. Es madre de seis hijos a los que prácticamente crió sola ya que se separó de su esposa siendo joven.

“Toda mi vida luché por el bienestar de mis seis hijos. Mi intención era darle un buen futuro, quería que estudiaran, que lograran su título y si bien hice lo imposible, dos de ellos lo alcanzaron. Pese a eso, estoy orgullosa de los seis porque siempre les enseñé a ser personas honradas y de bien y eso sí se me cumplió”, asegura emocionada.

La vida no fue nada fácil para esta mujer que de chica conoció la responsabilidad de llevar el pan a la casa. “He trabajado en todos los oficios que uno pueda imaginar y, por momentos, para mantener a mis hijos no tenía un trabajo sino dos”, cuenta Ana.

Así relató que por las noches trabajaba en una fábrica y por la mañana, en vez de ir a su casa a descansar, hacía trabajos domésticos en casas de familia. “También trabajé en fincas y he estado en la cosecha. No sé lo que es no trabajar y tampoco sé lo que es un trabajo para hombres o mujeres porque siempre hice de todo, no me importaba si era pesado o no, la necesidad era más grande”, contó.

En el 2000 comenzó a trabajar como albañil. Ana junto a un grupo grande de hombres y mujeres fueron los responsables de construir el Centro Integrador Comunitario del barrio La Costanera, en Las Catitas. “Allí cargaba encofrado, preparaba la mezca de hormigón y transportaba todos los materiales que hacían falta de un lugar a otro. No había distinción entre hombres y mujeres, todos éramos iguales y trabajabamos a la par”, relató.

Ana junto a algunas de sus compañeras

La herencia de mamá

Pero esta mujer no sólo se dedicó a la albañilería sino que cuatro hijos siguieron sus pasos: dos mujeres y dos hombres. Una de sus hijas, María Belén de 29 años aseguró que empezó a trabajar hace seis años, tal como su madre, la necesidad económica y el deseo de darle a sus dos hijas lo mejor, la impulsó a ejercer la profesión.

“Junto a un grupo de mujeres y hombres formamos la Cooperativa 20 de julio y así surgió este camino que me ha dado la posibilidad de solventarme económicamente pero no ha sido fácil. Es muy sacrificado el trabajo, requiere de mucha fuerza, en el invierno uno pasa mucho frío y, en verano, el calor es agobiante”, contó la joven madre.

Sin embargo, también siente orgullo, tal como su madre de mostrarles a sus hijas sus trabajos: “Realizamos trabajos en Las Catitas, refaccionamos una plaza para que los chicos se recreen y eso es muy gratificante”, contó.

Ana junto a una de sus hijas, en plena obra

María Belén es sostén de familia y sueña con un futuro digno para sus hijas de 6 y 8 años. “Sueño con que sean mujeres de bien, que logren sus objetivos y, sobre todo, que jamás les falte nada. Lo único que les exijo es que estudien para que no terminen como yo. No quisiera que nunca se dediquen a la albañilería porque no es un trabajo lindo, es muy pero muy sacrificado”, manifestó.

“Yo no quería que mis hijas fueran albañiles por todo lo que implica, siempre dije que lo mejor era que estudiaran, sin embargo, decidieron abandonar sus estudios y trabajar. Hoy las veo trabajar y me siento orgullosas de ellas porque siguen mis pasos, porque tienen claro que ante la adversidad siempre hay que ponerle el pecho a todo. Así soy yo y así crié a mis seis hijos”, concluyó Ana.