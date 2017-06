Video: el cover de "Despacito" que hizo Fito Páez

Fito Páez hizo una llamativa versión de "Despacito", el hit de LuisFonsi que tuvo millones de reproducciones. Junto a Guillermo Vadalá, en la inauguración de su academia de música Let it Beat, en Miami, hicieron una insólita reversión, solos al piano y el bajo. Al terminar el llamativo cover al que no le pusieron voces, el rosarino concluyó: "Full version de Despacito".

Fuente: Medios / YouTube / Diario Las Américas