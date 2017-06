Se juega la séptima fecha del Top 8

Este sábado se jugarán los cuatro partidos en una sola jornada, la novedad es el cambio de horario de todos los enfrentamientos, ya que con el nuevo horario de invierno los cotejos comenzarán a las 15:00.



El clásico que protagonizarán Mendoza y Los Tordos en el Bermejo se roba toda la atención, realidades distintas para dos equipos con mucha historia, el conjunto blanco quiere salir de los puestos de abajo y el azulgrana quiere continuar siendo el líder del torneo.



Teqüe y Marista se verán las caras en General Ortega, dos equipos que muestran armas diferentes en su esquema de juego prometen un gran partido, forwards vs. tres cuartos.



En Buena Nueva, Banco será local ante Peumayén, ambos se encuentran en mitad de tabla y saben que es una oportunidad única para sumar puntos valiosos de cara al futuro.



Por último, en Chacras de Coria, Liceo visita a CPBM, partido donde cada uno sabe el lugar que ocupa en el certamen, los Clavos son los escoltas del torneo y quieren sumar para tratar de alcanzar la punta, los locales son los últimos de la tabla y deberán jugar sin fisuras para intentar dar el golpe.



TOP 8 – Primera División (7° Fecha)

Mendoza vs. Los Tordos. Sábado 15:00.

Referee: Juan Manuel Martínez. Cancha: Mendoza RC



Teqüe vs. Marista. Sábado 15:00.

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Teqüe RC



Banco vs. Peumayén. Sábado 15:00.

Referee: Victor Riera. Cancha: Banco RC



CPBM vs. Liceo. Sábado 15:00.

Referee: Martín Montes. Cancha: CPBM