Puja de poderes y de intereses; peleas, rencillas y chicanas. Así son las horas previas al cierre de las listas de precandidatos para las elecciones legislativas. Un toma y daca permanente. De ese modo se resuelven las desavenencias políticas en la provincia y no se diferencia en nada de lo que ocurre a nivel nacional. Son viejas prácticas de un sistema y de una manera de hacer militancia que está caduca. Venció hace muchos años y es la que genera el eterno rechazo social. Se dan cuenta todos, menos los protagonistas. A la hora de armar listas no siempre se priorizan los méritos. Se evalúa sólo la conveniencia. No importa cómo sea el candidato puertas adentro. No interesa, en ocasiones, su preparación. Se apunta a su capacidad de ganar votos, y eso no siempre lo convierte en el mejor para el cargo. Si hay un lugar que puede dar muestras de eso, es Mendoza, donde el pasado condena.