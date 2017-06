Con un festival se inaugurará el nuevo gimnasio Arias Box

Este viernes, desde las 21.30, se realizará un festival de box en las flamantes instalaciones del Arias Box, gimnasio del entrenador mendocino Jorge Arias, ubicado en calle Circunvalación 52 de Las Heras.



Para celebrar esta apertura, mañana, se desarrollará una velada que incluirá seis peleas amateurs, que serán fiscalizadas por la Federación Sureste del Boxeo Mendocino. Las entradas tienen un valor de 50 pesos y pueden adquirirse en el mismo gimnasio.



Programa de peleas



-64 kg: Mauro Palacios (Las Heras) vs Diego Martíne (La Favorita)



-64 kg: Marcelo Romero (Las Heras) vs Ignacio Allende (Maipú)



-75 kg: Ángel Anzorena (Tunuyán) vs Damián Bravo (Junín)



-54 kg menores: Héctor Anjel (Tunuyán) vs Luciano Palavecino (Maipú)



-60 kg: Lautaro González (Las Heras) vs Catriel Ortubia (Junín)