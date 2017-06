Las cinco claves para combatir el trabajo en negro y el desempleo

La última Encuesta Permanente de Hogares que hizo el Indec reveló que 34,6% de los trabajadores que se desempeñan en el Gran Mendoza lo hacen desde la informalidad. Una tasa similar a la arrojada a nivel nacional, donde unos 4 millones de asalariados del país no registraron aportes jubilatorios ni accedieron a la seguridad social.

Si bien desde el gobierno provincial aseguraron que esta estadística no es alarmante, ya que se ha mantenido en los últimos años, no deja de preocupar que la cifra no se modifique ni que descienda la cantidad de personas desempleadas, un 4,7%.

"Hay un piso de 30% de trabajo en negro que ha sido siempre estructural. Para América Latina, inclusive, se habla de 39%", detalló a El Sol, Alejandro Jofré, subsecretario de Trabajo y Empleo de Mendoza.

Para el funcionario estos números son una estimación. "Para tener una estadística tenés que evaluar el mismo sector", ya que "como la actividad inspectora va rotando es difícil determinar un porcentaje", aclaró.

En ese sentido, evaluó que el índice de personas que buscan empleo "es el que se viene dando en la provincia hace diez años para el primer trimestre. Esto no quita la preocupación sobre qué pasa con ese 4,7%", dijo.

El informe del Indec ratificó que la desocupación afecta en mayor medida a las mujeres (5,2%) , que a los hombres (4,4%). A su vez, señaló que los varones de hasta 29 años son los más perjudicados (9 %) seguidos por las jóvenes de hasta esa edad (6,8 %).

En cuanto a sus estudios, 3,5% de la población económicamente activa tiene la primaria incompleta, 20,0% tiene su secundario incompleto y 26,1% estudios terciarios y universitarios completos.

Las estrategias

- Reforzar las inspecciones

Jofré aseguró la clave para combatir el trabajo en negro son las inspecciones. "Concientizar no tiene mucho sentido porque todos los empleadores saben cómo es la ley y cuando toman un trabajador lo tienen que dar de alta", afirmó y que dio cuenta que se incrementaron los controles desde el inicio de su gestión, hace un año y medio.

- Mayores sanciones

Las sanciones van desde los $6 mil a los $500 mil de acuerdo al salario que le correspondería al trabajador por convenio y la cantidad de trabajadores que se ven afectados por la violación. En general, nunca resulta un único caso, si no varios.

Cuando una empresa es sancionada no vuelve a reincidir. Eso sí, así como hay mucha gente que se incorpora al sistema, otra cae ante la necesidad en la ilegalidad.

- Combatir la precarización por sector

"El trabajo en negro no tiene patria, corresponde más a una situación económica respecto de la actividad que se realiza, que a un sector en particular. Pero por una cuestión cultural o de mayor vulnerabilidad, el sector agrícola ha tenido mayores índices de trabajo en negro porque estas personas no están al tanto de sus derechos y es muy difícil su detección porque está fuera del tejido urbano", señaló el funcionario.

De acuerdo a relevamientos de la AFIP los índices de informalidad laboral son elevados en los sectores textil, construcción y tareas rurales. En tanto, según datos de la Coordinación Empleo y Economía Social de la Ciudad de Mendoza, donde hay más faltas son en los rubros dedicados al turismo y gastronomías. Ocupan cargos de bacheros, cocineros o de personal de limpieza, sobre todo.

"Cuando el programa "El Estado en tu barrio" estuvo en la Favorita pudimos detectar que hay un gran número de personas que trabajan en changas y buscan incorporarse al trabajo formal", afirmó Emanuel Italiano, coordinador de Empleo y Economía Social de la Capital.

En ese punto, los actuales trámites burocráticos que se exigen al inscribir un nuevo trabajador en los registros oficiales son mucho más sencillos que hace una década y los empleadores hasta reciben beneficios como la reducción de cargas patronales.

- Oficinas de empleo en los departamentos

Todos los municipios cuentan con una Oficina de Empleo, un espacio destinado a brindar servicios gratuitos tanto a las personas que buscan lograr o mejorar su inserción laboral, como a las empresas que necesitan contratar personal.

La Agencia de Producción y Empleo de Godoy Cruz tiene una base de datos con más de 1.800 inscriptos, no sólo son desocupados, también hay trabajadores activos que buscan cambios laborales. Allí también tienen registradas a unas 300 empresas o comercios que ofrecen distintos cargos.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, reciben de 10 a 15 personas diarias en busca de capacitación o empleo. De 4 a 10 de las postulaciones ofrecidas son en los rubros de turismo y gastronomía. Además de limpieza, cuidado de personas.

Estas oficinas trabajan en conjunto con el gobierno de Mendoza y el Ministerio de trabajo de la Nación con el programa Empleo Joven. Una política integral de inserción laboral y formación para jóvenes de 18 a 24 años que tiene como objetivo guiar y brindar herramientas para la búsqueda del primer empleo.

Además de recibir una capacitación paga ($1.050 por mes) se les ofrece un entrenamiento laboral o pasantía rentada ($4.300), donde el empleador forma a los jóvenes en un puesto de trabajo y el trabajador gana experiencia.

- La capacitación

Uno de los puntos más críticos a resolver es la capacitación para el trabajo. La mayoría de los jóvenes que buscan empleo no han terminado sus estudios ni tienen un perfil definido, ni conocen sus derechos.

Gonzalo Agüero de la Agencia de Producción y Empleo de Godoy Cruz dio cuenta que la capacitación es esencial. "Hay que perfeccionarse constantemente", afirmó y recomendó a los residentes acercarse al municipio. No sólo hay capacitaciones para los que se inician en la actividad, también para los emprendedores en las Incubadoras de empresas.