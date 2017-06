Tremenda pelea entre Mimi y Sol Pérez: “Sos una HDP y una trola”

Se cruzaron en la salida de los estudio donde se graba ShowMatch, y la pelea fue para alquilar balcones. Mimi, la novia del Tirri, y Sol Pérez se gritaron, se dijeron de todo, y armaron flor de lío.

Todo comenzó por información que se dio en el programa Confrontados, donde la morocha es panelista, y en la que la Chica del Clima de TyC se sintió agraviada. Por eso, encaró a la caribeña y todo terminó en gritos.

“No me voy a rebajar, bebé“, lanzó una sobradora Mimi, generando aún más enojo en la rubia, que no se quedó callada: “¿Vos por qué llegaste acá? Porque hablás de la gente. Yo llegué sola, nunca me colgué de nadie“, respondió.

Luego de quedar cara a cara, y de intercambiar más palabras, Mimi se desbocó y la insultó: “Hija de puta“. Sol, sorprendida, se defendió: “Divina boca para ser periodista“. Pero el remate fue de la morocha con un contundente: “Periodismo es decir la verdad. Sos una re trola”.