Ricky Martin y Maluma hablaron sobre el supuesto video sexual

Cansado de leer y de que le pregunten sobre el mismo tema, el cantautor colombiano Maluma respondió con contundencia a los rumores de un supuesto video sexual en el que aparecería él con el artista puertorriqueño Ricky Martin.

En una entrevista con el programa radial, Maluma aseguró que no es él quien aparece en el controversial y muy comentado video. "No soy gay y no tengo ninguna relación con Ricky Martin. Me encantan las mujeres. Conozco a muchas personas de la comunidad LGBT, pero no (como su pareja)", afirmó el cantante de 23 años.

Ricky Martin también habló sobre el tema. "Me da risa. Es ese 1% de personas que transmite mala energía y que, además, amenaza tu privacidad. Simplemente son ganas de la prensa amarillista de hacer noticias de algo que es mentira".