El emotivo mensaje de Yanina Latorre a su mamá

No está en su mejor momento, pero le pone el pecho a la situación para salir adelante. Sin dudas, Yanina Latorre está afectada por el escándalo de los chats y audios hot de Diego Latorre y Natacha Jaitt, pero sigue con su vida y su trabajo.

En este contexto, la panelista de Los Ángeles de la Mañana le dedicó unas sentidas palabras a Dora, su mamán, que este jueves cumplió años, y es un gran sostén en su vida.

“Hoy cumple años mi mamá. La mujer que me enseñó todo. No hay en el mundo otra como ella. Feliz cumpleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee @doracaamano. Y no te preocupes por nada, nosotras siempre pudimos con todo. Te amo ma“.