Moreno: "Castillo es mi amigo pero no sé si es mafioso"

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno admitió este jueves que Jorge Castillo, detenido administrador del complejo comercial La Salada, es su "amigo", pero dijo desconocer si es "mafioso", al tiempo que alertó que eso "lo debería saber" la diputada nacional Elisa Carrió porque "hizo campaña política" en ese predio en 2009.

El precandidato a diputado nacional por Peronismo para el Bien Común, además, destacó que el responsable de la feria Punta Mogotes "no" formó parte de la gira comercial a Angola en 2012 que encabezó la por entonces presidenta Cristina Kirchner, sino que viajaron "cuatro o cinco emprendedores que comercializan su producción en La Salada".

"Los peronistas tenemos permitido tener un solo amigo radical y tengo un amigo radical que es Castillo", manifestó Moreno en diálogo con radio El Mundo.



En la madrugada de ayer, el responsable de la feria Punta Mogotes resistió a los tiros su detención en su mansión del partido bonaerense de Luján, donde hirió a un policía en el inicio de un allanamiento por la investigación por asociación ilícita y extorsión a puesteros de La Salada.

Moreno, consultado hoy sobre si consideraba que Castillo era mafioso, respondió: "No lo sé. Si es mafioso, lo evaluará la Justicia".

"(Eso) lo debería saber Carrió. Carrió y (Alfonso) Prat-Gay hicieron campaña política en La Salada (en 2009). La que hizo campaña política es 'Lilita' Carrió, no Moreno. Moreno es la primera vez que es candidato y no fue a La Salada", expresó. Por último, resaltó que el responsable de la feria Punta Mogotes "no" formó parte de la gira comercial a Angola en 2012 que encabezó la por entonces presidenta Cristina Kirchner.

"No Castillo, pobre, ojalá hubiese venido; hubiese conocido un país extraordinario como Angola. No vino Castillo, vinieron puesteros, cuatro o cinco emprendedores que comercializan su producción en La Salada", finalizó.