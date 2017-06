Video: una mujer exigió que a su hijo lo atienda un "médico blanco"

Una mujer se mostró categórica al irrumpir en la instalación médica: quería que un médico blanco tratara a su hijo, no uno que tuviera la tez oscura o hablara con acento.

"¿Me estás diciendo que mi hijo con dolor en el pecho tiene que sentarse a esperar hasta las 4 de la tarde?", le cuestionó la madre a una empleada de una clínica en Mississauga, Ontario. "¿Puedo ver a un médico que sea blanco, que no tenga dientes oscuros y que hable inglés, por favor?".

La empleada respondió que la clínica no podía convocar de pronto a un pediatra caucásico. Pero la enojada madre se mostró inquebrantable.

"¿Me estás diciendo que no hay un doctor blanco en todo el edificio?", siguió preguntando la mujer. "Bueno, ¿cuál tienes más cerca que hable inglés? Debería matarme por ser blanca en este país. Mi hijo no es blanco, pero podemos hacer que quien lo vea al menos hable inglés?"

El incidente, ocurrido en la tarde del domingo 18, fue grabado por un inmigrante, según HuffPost Canadá, que esperaba ser atendido en Rapid Access to Medical Specialists, clínica de consultas especializadas que no requieren cita previa ubicada en el sur de Ontario, cerca de Toronto.

El episodio ha provocado indignación en todo Canadá.

"No podía dejar de grabar", aseguró Hitesh Bhardwaj a la Canadian Broadcasting Corporation. "Esto es malo e inapropiado y no debe pasar desapercibido. No puedo parar de pensar en ello. El episodio se repite en mi cabeza una y otra vez. Estoy muy molesto, ni siquiera puedo aclarar mis emociones".

La primera ministra Kathleen Wynne, líder del Partido Liberal de Ontario, calificó el video de "perturbador" y dijo que planteaba preguntas sobre qué tan lejos ha llegado Canadá en el logro de la integración racial.