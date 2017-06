Video: el tierno gesto de un niño con un indigente en Salta

Con un corazón enorme y la solidaridad a flor de piel, Benjamín, un pequeño que cursa el cuarto grado en la Escuela del barrio El Huaico, dio un gran ejemplo a sus compañeros. Prefirió darle su sánguche a un indigente que pasaba hambre antes que comerlo el.

“Era pobre y necesitaba algo para comer, no lo podía dejar con hambre. Le di un sándwich, es muy emocionante darle algo a la gente que nunca tuvo algo. Lo hice porque yo quería y lo haría un millón de veces,” expresó el niño a Canal 11.

Además, invitó a todos a copiar su actitud. “Hay que darle algo a la gente que no tiene. Tenes que cuidar a la gente aunque no sea tu amigo, la gente que no conoces, podes ayudar un poco,” dijo en su mensaje.

La historia salió a luz gracias a una fotografía que decidió tomar, sin que el no notara, su maestra. “La idea no era que se viralizara, sino resaltar la actitud que tuvo con el señor que no conocía. No le dije nada al nene y después la compartimos,” contó la docente.

Fuente: InformateSalta / YouTube / Canal 11 Salta