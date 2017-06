Paulo Vilouta habló del “chiste” de Brancatelli en los MF

Por su “humorada” dedicada a Jorge Lanata en los Martin Fierro, Diego Brancatelli tiene varios frentes abiertos. Santiago del Moro y Daniel Vila, presidente del Grupo América, lo criticaron duramente. Ahora, fue Paulo Vilouta, su compañero de Intratables, quien se refirió al tema.

En diálogo con Exitoina.com, Paulo Vilouta dijo tras ganar la estatuilla a Mejor panelista de televisión: “Esto es bárbaro, hace cinco años que laburamos. Intratables iba por dos meses y se transformó en un boom y estoy desde el comienzo, entonces estoy chocho”.

Sobre los distintos mensajes sobre la grieta que se escucharon en la gala, expresó: “Yo no le doy pelota ni a la grieta ni a nada. Yo opino, trabajo en un medio que paga y no dependo de nadie ni para bien ni mal. Los que quieren grieta o están metidos en quilombos brutales, a mi no me importa porque un día veo una cosa blanco y al otro día la veo negra y no me pasa nada”.

Por último, al preguntarle si le hubiera gustado recibir la “Cristinita de la suerte” de Brancatelli, manifestó: “No sé si trae suerte porque nos fue bastante mal, asi que paso”.

Luego, en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, agregó sobre el “chiste” de su compañero de Intratables: “Fue una situación desagradable. Creo que no se entendió el chiste”.

En diálogo Por Si Las Moscas, el ciclo radial que conducen Moskita Muerta y Nilda Sarli, contó que “nosotros en la mesa nos preguntamos qué hacemos si ganamos, porque el conductor del programa es Santiago (Del Moro), él entendió que Liliana (Parodi) subía, lo mismo dijo sobre nosotros”. “Diego ya estaba con la caja que no sabíamos qué tenía. Para mí no fue una buena idea porque el premio era para el equipo, para productores, conductores, panelistas, si era para él era otra cosa”, cuestionó.

“Lo ideal para mi gusto era que hable el conductor, Liliana (Parodi) y los productores si tenían ganas. Nosotros somos las caras que acompañamos todas las noches, pero no me pareció correcto y el hecho de buscar esa confrontación, porque además Jorge (Lanata) vino de invitado hace unas noches, con una gran amabilidad con nosotros”, opinó.

En cuanto a los dichos de Daniel Vila, quien manifestó que “a América le va a costar perdonarlo”, sostuvo que “lo que opina el canal y lo que opinan en la producción no es lo que opinamos los compañeros”. “Con diego tengo una excelente relación, nos respetamos mucho, nos matamos cuando discutimos hasta fuimos a lugares personales, pero jamás nos peleamos, sé que es una buena persona”, afirmó. Y enfatizó que “Diego es una pieza importante del programa, cometió un error y es un adulto, creo que se puede hacer cargo de que hizo eso”.

Con respecto a la ausencia de Brancatelli del programa, aclaró que “Diego siempre se va de vacaciones en esta época, nunca se va en verano porque es uno de los fijos y en verano pasa que los fijos no podemos faltar, porque se van muchos. A tal punto que él se quedó porque eran los MF, pero después se fue de vacaciones, tiene 3 semanas y después vuelve”, resaltó.