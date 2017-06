Alerta: ¿compraste un teléfono usado nacional o extranjero? Puede que te lo bloqueen

El año pasado, el ENACOM, ente nacional que regula las comunicaciones, estableció mediante la resolución 2459/16 un marco para tratar de disminuir el delito asociado a la telefonía celular móvil.



Básicamente, el conjunto de artículos busca detener las prácticas ilegales que tienen que ver con la venta y reventa de equipos, tanto los provenientes de operadoras nacionales como internacionales.



Durante el 2016 el organismo también habilitó una web especial para verificar el estado de un IMEI, el número único e irrepetible identificatorio de un teléfono celular. De este modo, el usuario puede saber si el equipo que se le está ofreciendo está dado de baja por alguna irregularidad (robo, extravío, etc.).



Si bien la normativa es interesante en el sentido de la seguridad, está trayendo varios dolores de cabeza a los revendedores de celulares de tiendas no oficiales, es decir, no pertenecientes a las operadoras oficiales de telefonía.



Puntualmente, este tipo de comercios o particulares suelen trabajar con equipos traídos desde Chile o Estados Unidos, entre otros países. La razón es muy sencilla: el bajo precio de compra. Aunque no siempre esto significa un bajo precio para el cliente final en nuestro país.



Dichos equipos, como todos en el mundo, cuentan con sus respectivos números IMEI, fundamentales para registrarse en las redes móviles. Aquí es en donde se está generando el problema actual.



Independientemente del estado internacional de esos IMEI (denunciados o no en cualquier otro país), las operadoras argentinas están bloqueándolos súbitamente según lo resuelto por el ENACOM, algo que determina que los usuarios se queden sin servicio telefónico y de Internet móvil con sus líneas correspondientes.



En las redes sociales es evidente la ebullición de este tema dado que son muchos los mendocinos que ya han visto sus teléfonos bloqueados por una medida que, según ellos, no conocían o no se les informó.

Por otro lado, algunos revendedores ya comparten mensajes con sus clientes deslindando responsabilidades. Según argumentan, el bloqueo no tiene que ver con sus negocios y responde a una arbitrariedad de las operadoras y el organismo de control nacional.

Según reportan algunas fuentes comerciales, los principales afectados están siendo los usuarios de teléfonos iPhone. Lo curioso es que muchos de estos dispositivos están liberados de fábrica y no cuentan con ninguna denuncia en Estados Unidos u otros países.



De este modo, el ENACOM y las operadoras tratan de poner fin al delito en torno a la telefonía celular. Aunque por otro lado, como una consecuencia colateral, también pone cierto límite a las importaciones no declaradas de equipos, algo que viene permitiendo a los revendedores incrementar el margen de ganancias al no pagar impuestos de aduana.



Por otro lado, el comercio local informal o “en negro” es otro de los tantos problemas de una actividad signada por los grises. Y esto no es algo menor dado que la falta de una factura o comprobante de pago complica la situación del cliente a la hora de solicitar al vendedor una solución frente a la inutilización de su teléfono.