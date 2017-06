"Sperminator": el hombre que construyó un imperio con su esperma

El profesor de matemáticas, Ari Nagel, engendró a 23 niños, algunos concebidos a la antigua usanza, otros involucrando traslados de esperma en lugares públicos como el Atlantic Center Target en el centro de Brooklyn.

Nagel, de 41 años, ha donado su supersperma a más mujeres, resultando en cuatro niños nacidos desde el último Día del Padre. Y otras ocho mujeres, de Florida a Maryland al Bronx, están actualmente embarazadas por él.

De hecho, mujeres con deseos de ser madre de todo el mundo han llegado a Nagel después de ver su historia en el diario New York Post. Tuvo consultas de Turquía, Nigeria, Sudáfrica e incluso China.

El verano de Sperminator está lleno de viajes programados para los horarios de ovulación. Vuela a Israel esta semana para encontrarse con una mujer. Nagel congelará su esperma en una clínica en caso de que su primer intento de embarazo no tenga éxito.

Mientras que alrededor del 10 por ciento de las madres no incluyen a Nagel en la vida de sus hijos en absoluto, él ha conocido a todos los niños. Para otros, es un habitual en las fiestas de cumpleaños y eventos escolares. A veces incluso está en la sala de partos.

"Le mandé un mensaje a las 6 am, y él vino enseguida. Ése es Ari - él está siempre allí. Si es importante, encontrará una manera ", dijo la mamá de Brooklyn sin dar el nombre de la niña.

Nagel también estuvo presente la primavera pasada cuando una mujer de Florida dio a luz a su primer grupo de gemelos.

"Es un vínculo que es inexplicable para la gente", dijo Vanderhorst de la relación que imagina que Nagel tendrá con su hija por nacer. "Queremos que ella sepa que ella tiene un papá y lo hace lo más normal posible para ella. Desde el exterior, [la gente] no lo entiende, pero desde adentro, es algo familiar ".

Nagel no planea procrear para siempre, sin embargo. "Es sólo por otro año o dos", dijo. "Hay mayores riesgos de defectos de nacimiento a medida que envejeces, y no me siento cómodo. Quiero que los niños estén sanos".

Eso no es todo, Nagel está casado hace 12 años y comparte un hogar en Brooklyn con su esposa y tres hijos, de 13, 6 y 3 años.