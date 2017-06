Lo que faltaba: ahora el plantel de Sacachispas hizo el "Haka"

El club Sacachispas, equipo que milita en la C Metropolitana, pero que ya ascendió a la B a falta de algunas fechas para el final del torneo, volvió a dar la nota en la previa del encuentro.

Hace ya varios encuentros que el conjunto de Villa Soldati intenta descontracturar las tensiones en la previa de cada partido y lo hace de varias maneras.

Esta vez, en la previa del encuentro ante JJ Urquiza, realizaron su versión del famoso y tradicional "haka", la danza maorí que popularizó la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks.

"¡Sacachispas! Lechuga, palmito, salsa golf, al Lila... se lo respeta", gritan todos los jugadores en el centro del campo de juego acompañando la situación con una ensayada coreografía muy similar a la que realizan los All Blacks.

"El Verdadero Haka de los All Lilas de Villa Soldati. Los esperamos All Blacks no le tenemos miedo", fue el texto que escribieron desde la cuenta oficial del club para describir la publicación.

Antes, el conjunto de Soldati, había saltado a la fama cuando sus futbolistas ingresaron al campo de juego con máscaras de superhéroes para disputar el partido de Copa Argentina contra Arsenal de Sarandí.