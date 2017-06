Buscan ponerle fin a los profesores "taxis" en el secundario

El Gobierno nacional busca impulsar un cambio sustancial de la educación a través de una reforma del nivel secundario. El proyecto en el que están trabajando todos los ministerios provinciales, ya se está aplicando en Río Negro y es mirado con buenos ojos por Mendoza. Pero su posible implementación genera más dudas que certezas y abrió el debate entre la DGE y el gremio docente.

En la reunión del Consejo Federal de Educación que se producirá en Córdoba esta semana, se dará un paso más para la reforma nacional que comenzaría a funcionar a partir del año que viene en algunas escuelas y en el 2019 en todo el sistema educativo.

Entre los aportes más significativos del proyecto, se pretende reformular el contenido curricular, a través de siete materias que aseguren los saberes prioritarios. Además, buscan que los profesores se comprometan con las instituciones, conozcan a sus estudiantes y los motiven a través de proyectos transversales.

Para esto, no habría más profesores "taxis", es decir aquellos que trabajan pocas horas en muchas escuelas. Los docentes serían designados con cargo y jornada completa en una misma escuela.

Esta solución no resulta menor, teniendo en cuenta que un docente debe trabajar en 5 y hasta 7 instituciones para lograr obtener un sueldo mínimo, ya que es muy complicado conseguir en un mismo colegio todas las horas de un cargo a cubrir. Actualmente debe reunir 18 horas cátedras para percibir cerca de $9 mil pesos y 36 horas cátedras para llegar a los $13 mil.

Este es uno de los puntos de implementación que más interrogantes generan en el gremio. Cómo sería la restructuración de todas las cargas horarias que ya están dadas en las escuelas, cómo se aplicaría en el caso de asignaturas con poca carga horaria - como las artísticas- y cuál sería la modificación salarial.

Para el SUTE, antes de pensar en un debate, primero el gobierno provincial tiene que resolver la problemática del bono de puntaje - donde se consigna sus antecedentes y antigüedad- y hace cinco años no se hace un llamado para actualizar este documento y que es fundamental a la hora de concursar por cargos.

Alrededor de 30 mil docentes de Nivel Secundario, de los cuales 12 mil son titulares, esperan el llamado para actualizar su bono de puntaje desde el 2011. Lo que genera una situación recurrente de desigualdad.

Al respecto, Sebastián Enriquez, quien quedará al frente del SUTE el próximo mes, afirmó que no hay muchas certezas: "¿qué es un cargo?, ¿cuántas horas son?"... "Hay gente en las escuelas que tiene titularizadas dos horas acá, dos allá... cómo van a hacer para que quien está dispuesto en siete instituciones se concentre en una?".

Bajo la órbita de la DGE, una resignificación del sistema es posible. "Nadie va a quedar fuera, al contrario, lo que se piensa trabajar es que cada docente tenga concentrada sus horas. Lo que sí vamos a tener que encarar es una reestructuración con criterios claros para ver quién se queda en determinadas escuelas. Es una ingeniería compleja", confió la Directora de Educación Secundaria, Sara Lucero.

Y aclaró que antes, "hay que ponerse con la Junta Calificadora a ver la estructura que nos va a permitir mirar cada planta. En este momento tenemos escuelas con más preceptores de lo que deberían tener y hay otras que tienen menos. Debemos planificar de acuerdo a las necesidades de cada institución".

Uno de los factores fundamentales que jugarán en la instrumentación de este régimen es el la inversión. En Río Negro implicó entre un 30 y un 35% más del presupuesto. "No solamente están las horas frente al alumno, también se tiene consignado el tiempo en que se planifica y pueda armar el proyecto institucional de aprendizaje. Es el mismo docente el que implementaría los proyectos y daría los apoyos", refirió Lucero sobre el nuevo paquete de horas.

Mecanismos contra el fracaso escolar

Los resultados negativos de la prueba Aprender sirvieron para tomar la decisión de dividir el sistema en siete “área curriculares”: Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Segunda Lengua, Educación Artística y Educación Física. Para el resto de las materias, cada escuela puede elegir su formato, de acuerdo a su proyecto institucional.

En este sentido también se pone el foco en la deserción escolar y en la repitencia. Así, se cambiaría la forma de acreditar los conocimientos: de modo en que si un alumno no aprueba un área, puede recuperar esos contenidos al tiempo que avanza con los nuevos.

En las estadísticas generales de todo el país, el 46,4% de los alumnos de 5° y 6° año del secundario no comprende un texto básico, mientras que el 70,2% no puede resolver cuentas o problemas matemáticos muy sencillos. En Mendoza, el 37,7% de los chicos no alcanza un nivel satisfactorio.

"Lo que hemos hablado con Nación es que no es significativo el cambio de diseño curricular que nos llevaría a otro esquema más complejo y a otra reforma. Este año estamos implementando el último año de la Refoma curricular que comenzó en el 2014. Se trataría en realidad del mismo diseño pero lo que se busca es una reestructuración de la escuela, con un proyecto institucional del aprendizaje", afirmaron desde la DGE.

Abrir el debate

Desde el SUTE y SADOP coincidieron en que el problema de la Reforma es que no se ha debatido en las escuelas, no se ha hecho un análisis consultando a las bases.

María Ester Linco Lorca, secretaria general de SADOP, comentó que "hay que armar bien el diagnóstico de la situación en cada escuela. Hay que analizar por qué un chico no aprende y por qué abandona la escuela" y dio cuenta que uno de los puntos que no atiende el proyecto del gobierno es la cantidad de alumnos por aula.

"Si se pretende una enseñanza escolarizada hay que reducir el número de jóvenes por curso. Tenemos que atender la necesidad de 38 alumnos. Las condiciones de aprendizajes no son las adecuadas y tampoco las instituciones", dijo.