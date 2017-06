Descuento en efectivo: la vieja maniobra para no emitir factura y que es ilegal

La modalidad de otorgarle un descuento a los clientes que pagan en efectivo es habitual y visible en la mayoría de los locales del microcentro de Ciudad. Sin embargo lo que podría ser una ventaja, no es más que "una fachada" para no emitir factura -en la mayoría de los casos- ya que el costo debe ser el mismo con pago con tarjeta.

Luego de las idas y vueltas con el Programa de Precios Transparente sobre las nuevas modalidades de cobro y exhibición de precios, el titular de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Adolfo Tripodi, aclaró que el precio de un producto debe ser el mismo si el pago es al contado, esto comprende en efectivo, tarjeta de débito o en una cuota con tarjeta de crédito.

"Cuando la mercadería sea abonada desde seis cuotas en adelante el comerciante podrá aplicarle un aumento del 10% en el total, a causa del interés bancario del 10% que tiene que pagarle al banco desde la llegada de los Precios Transparentes", destacó Tripodi.

Sin embargo lo mencionado por el empresario no es lo que ocurre a diario en la mayoría de los locales comerciales del centro mendocino, en los que ya no se exhibe el clásico cartel con el mensaje: "descuentos en efectivo", pero que si se le informa al cliente cuando ingresa al local y al cual -en la mayoría de los casos- no se le emite factura.

Esto último genera malestar en los consumidores que aseguran que deben pagan desde un 15% más por abonar el monto con débito o en una cuota con tarjeta de crédito. Este accionar que está prohibido por la ley tiene de trasfondo que con estos medios de pago se debe emitir factura.

"Te soy sincero, si tengo que cobrar en blanco todo lo que vendo, directamente, me quedo sin ganancia y en unos meses cerrar el local. ¡Ojo! No digo que vendo todo de esa forma, pero una parte la facturo, y un 35% o 20% no", indicó el dueño de puesto de ropa de calle Lavalle a El Sol.

Otro caso es el caso de un comerciante que contó que perdió "todo, hasta la herencia de mi abuelo, en menos de tres años por pagar y cobrar todo como lo establece la ley. Entonces, de qué estamos hablando cuando el Estado lejos de impulsarte se vuelve un accionista mayoritario".

Estas declaraciones se repiten una y otra vez en los comerciantes locales, que afirman que con esta "fachada" pueden lograr un mínimo margen de ganancia. Ya que, "si un muñeco lo conseguís a 10 pesos y lo revendés a 20 pesos, tenes que saber que 10 pesos son lo invertido, 7 pesos van a parar al pago de impuestos, y los 3 pesos restantes son para sueldos y ganancia. Claramente, así no se puede", destacó el dueño de un local de juegos para chicos.

El jefe del Instituto de Economía de Mendoza, el economista Gustavo Reyes, esclareció el tema mencionando que en estos casos influyen dos modalidades fundamentales: "la alta presión impositiva que deben pagar los comerciantes hace que ellos quieran evadir los pasos legales; y la falta de controles más exhaustivos".

De los gastos que deben cubrir los comerciantes los principales son: Impuesto al Valor Agregado (IVA), 21% la mayoría de los locales, existes algunos excepciones en los que se paga menos o más; Impuesto a la Ganancia, si es persona física es desde el 9% al 35%, y si es persona jurídica (empresa) es 35%, y 3% de Ingresos Brutos.

Con el pago de los mismos todos los meses los comerciantes aseguran que la ganancia queda por debajo del 50%.

Estos actos ilegales cometidos por algunos comerciantes reciben sanciones a diario, según contó el titular regional de la Dirección General Impositiva, Alejandro Abaca.

Así, desde esa dirección informaron a El Sol que las "actas labradas bajo el articulo 410, de la Ley N° 11.683, durante el 2017 son un total de 212, en las que se incluyen multas y clausuras".