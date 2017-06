Daniel Vila: “Al canal le va a costar perdonar a Brancatelli”

Todo comenzó la noche de los premios Martín Fierro. Diego Brancatelli quiso hacer una humorada dedicada a Jorge Lanata, y el tiro le salió por la culata porque sus propios compañeros de Intratables lo criticaron duramente, con Santiago del Moro a la cabeza.

Pero ahora fue Daniel Vila, presidente del Grupo América, el que cuestionó severamente la actitud del panelista. “Desconozco cuáles fueron sus intenciones, pero sí puedo decir que no era el lugar ni el momento. Al canal le va a costar perdonarle a Brancatelli lo que hizo“, aseguró en el ciclo radial Por si las moscas.

“Es un tema que no vamos a dejar pasar por alto porque no corresponde y porque hay que saber administrar la libertad con que se trabaja. Si el canal decide que él no esté más, entonces no estará más“, agregó el marido de Pamela David, al tiempo que dejó la toma de esa decisión en Liliana Parodi, gerenta de programación de América TV, quien también habló del tema. “No nos gustó, no nos representa, nos enojamos mucho con él“, dijo Parodi.

En medio de esta polémica, sorprendió la ausencia de Brancatelli en el piso de Intratables, aunque ambas partes dejaron en claro que no fue producto de una sanción, sino de las vacaciones que tenía pedidas el periodista.