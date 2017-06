D'Onofrio, tras ser víctima de un robo: "Pensé que me mataban"

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, fue asaltado en las últimas horas por cuatro "motochorros" en el barrio porteño de Palermo y reveló que "en esa fracción de segundos" que duró el robo pensó que lo "mataban".

D'Onofrio precisó que el hecho ocurrió este martes a las 17 cuando caminaba por la avenida Figueroa Alcorta, a la altura de la calle Jerónimo Salguero, y fue empujado desde atrás por uno de los delincuentes, quienes se trasladaban en dos motos.

El presidente de River dijo que espera que el asalto haya sido "una cuestión simplemente casual, de las tantas que pueden haber en nuestra Ciudad, en el Gran Buenos Aires o en todo el país, y que no sea una cosa distinta".

"Cuando me pasó, en esa fracción de segundos, pensé que me mataban, porque te agarran del cuello, te dicen 'te vamos a quemar, quedate quieto'. Uno no sabe lo que va a ocurrir, si estaban drogados, qué les pasa, si te van a pegar un tiro y vos perdés la vida por un reloj", planteó.

En diálogo con radio Mitre, el dirigente añadió: "Yo salgo para mostrar que estoy bien y darle tranquilidad a todo el mundo, pero sigan intranquilos porque vivimos en una ciudad en la que pasa esto".

El robo ocurrió cuando el empresario de 68 años volvía a su casa tras almorzar junto a un colaborador y fue sorprendido por cuatro ladrones que se movilizaban en dos motos.

"Venía caminando por Figueroa Alcorta y Salguero, como a las 5 de la tarde, de atrás me empujan muy fuerte, sin darme cuenta, me agarran del cuello y me piden que me quede quieto, todo en fracción de segundos", puntualizó.

D'Onofrio expresó que cuando los cuatro ladrones huyeron del lugar dijo "qué alivio que solo se llevaron un reloj", por lo que concluyó que "esa es la realidad del costo-beneficio de lo que pasó".

En este sentido, consideró que el robo que padeció "fue una de las tantas cosas que deben ocurrir permanentemente", en tanto manifestó su preocupación porque "hace años que venimos con esto y a uno le pasa en un lugar tan céntrico, con luz, y uno piensa en los que salen a trabajar de noche y vuelven de noche".

El presidente del club de Núñez dijo que esta mañana va a hacer la denuncia del robo ya que, sostuvo, "no me voy a quedar quietito, creo que todos los ciudadanos debemos hacerlo para que podamos ayudar a manifestar esto y a que se pueda a investigar y que algún día se pueda terminar con esto".