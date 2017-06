Crytek, estudio mejor conocido por su trabajo en títulos como Crysis, Ryse: Son of Rome y Robinson: The Jouney, decidió que era hora de mostrarnos más sobre su nuevo proyecto. Gracias a esto, por fin podemos ver cómo luce Hunt: Showdown en acción.

Por si no lo sabes, Hunt: Showdown es un shooter en primera persona que antes era conocido como Hunt: Horrors of the Glided Age. En él tomarás el control de un cazador que forma parte de una sociedad secreta que se dedica a buscar y matar monstruos. Lo anterior se dice más fácil de lo que realmente es, ya que los enemigos de este título serán criaturas poderosas y peligrosas.