Justicia, justicia perseguirás

No se trata de una grieta, sino de una coyuntura que demuestra la fragilidad de la memoria y de una democracia que parece no entenderse si no es a partir de la corrupción arraigada en las instituciones, de fanatismos, de no ver y no querer ver. Ahí está el problema: en un Poder Judicial que no es independiente ni de los intereses políticos ni económicos, sino subyugado y presto a actuar según las conveniencias del momento. No hay transparencia. No hay cuentas claras. No hay investigaciones serias. Todo está dilatado en el tiempo y condicionado a momentos políticos. La Justicia federal está lejos de brindar garantías republicanas, lo que permite que aquellos que están desbordados de acusaciones de hechos de corrupción jueguen con eso. En ese contexto, Argentina cayó en la lógica de los fundamentalismos. Todo vale y todo se justifica y, de ese modo, se garantiza la impunidad.