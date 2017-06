Video: le bloquearon la cochera y levantó un auto con sus manos

Un vecino de Caballito se vio en una situación de emergencia por la que tenía que asistir al hospital más cercano. Sin embargo, a pesar del apuro, se vio con un obstáculo circunstancial. Un automóvil mal estacionado le bloqueba parte del garage por lo que no podía salir.

El hecho ocurrió este domingo en el barrio porteño y el hombre tuvo que acudir a una solución rápida aunque no menos esforzada porque no encontraba al propietario del vehículo y tenía que salir sí o sí. No era la primera vez que le bloqueaban el garage.

Tomó el guardabarro sobre una de las ruedas traseras y comenzó a levantarlo poco a poco -en el video se lo ve de gran contextura física- para correrlo y despejar la salida. Así, prácticamente lo deja sobre la calle para poder sacar su propio automóvil en poco más de tres minutos.