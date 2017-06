La fiscalía belga consideró el incidente como "ataque terrorista"

La Fiscalía federal belga confirmó hoy que trata el incidente en el que se produjo una explosión en la estación Central de Bruselas y la neutralización de un sospechoso como un "atentado terrorista".



El portavoz de la Fiscalía Eric van der Sypt indicó en una declaración a la prensa que se produjo una "pequeña explosión" hacia las 20.30 hora local en la estación Central y que el presunto autor fue "neutralizado" por militares que se encontraban en el lugar.



"Aún no sabemos si el hombre está vivo o muerto", indicó, al tiempo que confirmó que "no hay otras víctimas".



La detonación, de baja intensidad, no causó tampoco heridos.



Por el momento, el portavoz dijo que no tienen ninguna información sobre la identidad del sospechoso, y rechazó hacer comentarios sobre "rumores de lo que se haya visto o dicho" al subrayar que eso forma parte de la investigación abierta.



Medios como la cadena pública RTBF hablaron, citando a fuentes policiales, de que se buscaba "activamente" a otros dos sospechosos.



Por su parte, el órgano de coordinación para el análisis de amenazas (OCAM) decidió mantener el nivel de amenaza terrorista en 3 de 4 posibles tras el incidente, según indicó el centro de crisis del Ministerio del Interior.



Ese nivel de alerta se aplica desde noviembre de 2015 en Bélgica y significa que un atentado es "posible y probable".



El tráfico ferroviario en la estación Central y en la del Norte se encuentra suspendido y "fuertemente afectado" en la estación del Mediodía.



Las dos líneas de metro que pasan por la estación Central también han suspendido su servicio en esa zona.