Melina Lezcano reveló que sufrió violencia de género y bullying

La cantante de Agapornis, Melina Lezcano, reveló este lunes que sufrió violencia de género en una de sus anteriores relaciones amorosas y, además, bullying en el colegio. La joven detalló que nunca llegó a convertirse en violencia física sino fue verbal.

"Es difícil salir de esa", señaló la voz de la banda de cumbia pop en diálogo con el programa radial El Show del Espectáculo. Además, resaltó que "uno no se da cuenta hasta que decís 'hasta acá llegué'".

Durante un pin pong de preguntas, se le consultó a Lezcano acerca de la violencia de género, en general, y si la sufrió alguna vez en su vida. "Sí", contestó la rubia, para la sorpresa del conductor, quien repreguntó si ese tipo de violencia había sido psicológica o física. "No fue físico, fue más bien verbal. Fue en una relación que estuve", comenzó con su relato la cantante de Agapornis.

Y siguió, en detalle, acerca de lo que sintió en esos tiempos de abuso. "Escucho casos que sufren las mujeres... Hay veces que uno se siente que es culpa de uno... que vos estás haciendo algo mal. Que te merecés esos maltratos, porque no estás actuando bien... Es muy difícil salir de eso. Al principio la dejé pasar... Me pone muy mal cómo terminan. Porque se puede buscar ayuda y se puede salir. Uno tiene que tener la fortaleza, pero es muy difícil.Gracias a Dios tengo una base muy fuerte, que es mi familia, que están todo el tiempo conteniéndome y a veces uno no tiene esa posibilidad", sostuvo.

Pero eso no fue lo único negativo en la vida de la voz de Agapornis. También, en diálogo con El Show del Espectáculo, confesó que sufrió bullying en el colegio. "Yo siempre fui muy flaca. Me decían patas de tero, desnutrida, iba con la pollera abajo de las rodillas porque me daban vergüenza mis piernas", cerró al respecto.