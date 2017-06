Andrea Rincón habló de su relación con el líder de Kapanga

La actriz, Andrea Rincón, galardonada como “revelación” en la noche de los Martín Fierro blanqueó su romance con Martin “Mono” Fabio, líder de Kapanga.

“Es mi pareja. Necesitaba algo de afecto en ese momento, necesitaba que alguien me abrace”, confesó al referirse al beso que le dio al enterarse que era la ganadora de la terna a la que fue nominada.

En entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad, precisó: “El no tenía ropa para ir a la alfombra roja y vino igual para acompañarme a mi. Lo que pasa es que la entrada me llegó el sábado a la noche, muy encima de la fecha y necesitaba ir acompañada”, detalló.

Luego habló de los nervios que la invadieron al recibir la estatuilla y confesó que “nunca imagine que me iba a superar tanto la emoción”. “Cuando bajé del escenario me agarró un ataque de llanto, porque pensé que había hecho un papelón”, reveló al exponer cómo se sintió luego de dar su discurso de agradecimiento en la noche de los premios a la televisión.

“Hoy lo vi, pero bueno, no fue tan grave, me fui a tiempo, y me olvidé de nombrar a mi mamá, por ahí la angustia vino por ahí por eso”, admitió en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Asimismo aclaró que “esto no fue algo que conseguí sola, en esto tiene que ver con mis compañeros, que pudieron ver mis limitaciones y mi inseguridad, y enseguida se pararon espalda con espalda a pelearlo conmigo y lo ganamos”. Manifestó entonces que “este premio creo que quiere decir que lo ganamos, no pude agradecer de la manera que lo quise hacer”.

En este sentido reflexionó sobre su camino actoral hasta el momento y enfatizó sobre el esfuerzo con el que le costó llegar al Martín Fierro: “Esto para mí fue muy difícil porque yo nunca tuve suerte, nunca me salté un casting, nunca casting-sábana, nunca un novio que me haga entrar por la puerta grande, fue esfuerzo y laburo de verdad”. “Muchas veces tuve que decirle que no a la plata fácil, tuve que rechazar muchos trabajos como vedette para jugármela por lo que quería, tuve que pasar meses sin recibir un mango”, reveló durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Por último contó que “cuando me llamaron para el papel de La Leona, a mi manager en ese momento le dije, este papel voy a prepararlo para ganar el Martín Fierro a la revelación, me lo propuse. Mi manager me dijo que no podía exigirme tanto, pero lo tenía presente y lo tenía como objetivo, por eso trabajé muchísimo para eso, me preparé con una couch, en terapia, entrené”, concluyó.